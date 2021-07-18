2021/07/18 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار، الأحد، استعداد العراق لاستضافة اجتماع أوبك بلص نهاية أيلول المقبل.

وقال عبد الجبار إن إحالة مشروع مصفى الفاو إلى شركة (CNCEC) الصينية يأتي بعد تلقي العراق ضمانات ملزمة التمويل من مؤسسة ساساك المملوكة للحكومة الصينية، مشيراً إلى أن عقد الإحالة تضمن مسائل استراتيجية مهمة، وبنود تتعلق بالبيئة والعمالة واستيراد التقنيات الحديثة وتدريب العاملين في مراكز تخصصية للتشغيل والصيانة والتطوير والأداء التقني والهندسي.

ورجح عبد الجبار، أن يدخل المشروع حيز التنفيذ قريباً وفقاً لأحدث التقنيات في تكرير النفط الخام وإنتاج المشتقات النفطية والمواد البلاستيكية والمكثفات البتروكيمياوية، مبيناً أن المصفى سيسهم بتشغيل عشرة آلاف عامل ومهندس، وملاكات وسطية، فضلاً عن تصدير المشتقات النفطية للسوق العالمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط يكشف تفاصيل العقد بين العراق وشركة صينية لتنفيذ مصفى الفاو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط يكشف تفاصيل العقد بين العراق وشركة صينية لتنفيذ مصفى الفاو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).