أوبك بلس توافق على زيادة إنتاج النفط تدريجياً ابتداء من أغسطس

2021/07/18 | 15:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت مجموعة أوبك بلس يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط تدريجياً ابتداء من أغسطس/ آب المقبل.

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