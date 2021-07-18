النزاهة: إعادة عقارات عائدة للدولة بقيمة44 مليار دينار خلال العام الحالي

2021/07/18 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة عن استرجاع 143 عقاراً عائدا للدولة تصل قيمتها لأكثر من44 مليار دينارٍ وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأكدت الهيئة ان العقارات المسترجعة جميعها مملوكة للدولة وتم استملاك بعضها بطرق ملتوية والتجاوز على أخرى بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون وأشارت الى ان تلك العقارات توزعت بين محافظات البصرة والأنبار وكربلاء وديالى والقادسيَّة وكركوك والنجف.

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