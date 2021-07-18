الخارجية تصدر بيانا بشأن الاعتداء على عراقيين في بيروت

2021/07/18 | 15:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاحد، بياناً بشأن حادثة الاعتداء على عراقيين في مطار رفيق الحريري ببيروت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: انه على أثر ما تم تداوله حول حادثة التجاوز على أحد المواطنين العراقيين الوافدين إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي، قامت سفارة جمهورية العراق في بيروت بالتواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية المعنية للوقوف على ملابسات الحادث الذي تبين أنه إشكال فردي فقط نتيجة تزاحم اعداد المسافرين الوافدين إلى المطار ووقوفهم في طوابير طويلة.

واضاف: انه قد وجّه مدير عام الأمن اللبناني بتسهيل كافة إجراءات دخول العراقيين إلى لبنان بسهولة ويسر وفق الإجراءات المرعية في هذا السياق.

PUKmedia اعلام وزارة الخارجية

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