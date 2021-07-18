مصادرة الاسلحة غير المرخصة في السليمانية

2021/07/18 | 15:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة السليمانية يوم الاحد، عن منح مهلة اسبوع واحد، لمصادرة الاسلحة غير المرخصة.

وقال سركوت احمد المتحدث باسم شرطة السليمانية في مؤتمر صحفي حضره PUKmedia: انه بناء على توصيات قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، تقرر منح اسبوع واحد لاصحاب السيارات المضللة والاسلحة غير المرخصة، مؤكدا انه بعد انتهاء المدة ستتم مصادرتها باتخاذ اجراءات قانونية مشددة بحق اصحابها.

واضاف: ان رخصة حمل السلاح تشمل الوحدات المشمولة فقط.

PUKmedia خاص

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