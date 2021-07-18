فاز فيلم -تيتاني- للمخرجة الفرنسية جوليا دوكورنو بجائزة السعفة الذهبية - سمير حنا خمورو

2021/07/18 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو فاز فيلم "تيتاني" للمخرجة الفرنسية جوليا دوكورنو بجائزة السعفة الذهبية أسدل الستار البارحة مساءا يوم 17 تموز، على مهرجان كان السينمائي في دورته الرابعة والسبعون لسنة 2021، بحفل جميل، وظريف في قصر المهرجانات بمدينة كان الجنوبية بفرنسا، باعلان نتائج الافلام الفائزة بعد ان تنافست 24 فيلما روائيا طويلًا للفوز بجائزة السعفة الذهبية.



و فيما يلي القائمة الكاملة للفائزين.جائزة السعفة الذهبية، ......





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