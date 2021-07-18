هل من علاقة بين ( الماك ) جمهورية القبائل الجزائرية ، وقضية الصحراء الغربية ، والجمهورية البريفية - سعيد الوجاني

2021/07/18 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني أولا لا بد من الإشارة الى ان اصل المشكل في هذه القضايا ،هو الاستعمار بكل مفاصله السياسية والأيديولوجية ، الذي يهدف من وراء مخططاته الى تصغير الصغير اكثر ، واضعاف الأكثر من ضعيف ، بتقسيم الدول ، والأراضي ، والشعوب ، لتصبح الدول القوية الكبرى دولة كنتونات ، مصيرها سيكون بيد الاستعمار ، للتحكم في شعوبها التي ستضعف اكثر من ضعفها البيّن ، وبسط اليد على ثرواتها ، لا غناء الاستعمار ، وتفقير ضحيا مشاريع " ......





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