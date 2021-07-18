2021/07/18 | 16:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع جديد بمعدل وفيات وإصابات كورونا في العراق المركز الخبري الوطني.

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