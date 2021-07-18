الصحة تسجل 8698 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/07/18 | 16:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، عن تسجيل 8698 اصابة بـ وباء كورونا و 7964 حالة شفاء اضافة الى وفاة 41 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

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