2021/07/18 | 16:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد في قصر السلام ببغداد، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ان “اللقاءُ بحث المستجداتِ السياسية والأمنية والخدمية في البلاد، حيث تمّ التأكيد على ضرورة تعزيز الوضعالأمني في البلاد، والحوار والتكاتف وحماية التعايش السلمي وأمن وسلامة المواطنين، وتلبية متطلباتهم المعيشية والخدمية، إلى جانبمواصلة الجهد الأمني لمجابهة الإرهاب وفلوله“.

واضاف “كما بحث اللقاء الانتخابات التشريعية المقبلة، وأهمية دعم الإجراءات الكفيلة بضمان استقلاليتها ونزاهتها، لتكون معبّرة عن إرادةالناخبين وثقتهم في العملية الانتخابية بعيداً عن التزوير والتلاعب، وتأمين فرصة المشاركة الواسعة في الانتخابات“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح وحمودي يبحثان مستجدات الاوضاع السياسية والامنية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح وحمودي يبحثان مستجدات الاوضاع السياسية والامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).