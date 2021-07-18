2021/07/18 | 16:10 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصحة تعلن تلقي 31914 شخصاً للقاح كورونا في 24 ساعة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي: ارتفاع في أعداد الاصابات والوفيات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي: ارتفاع في أعداد الاصابات والوفيات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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