العراق يواصل تسجيل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا

2021/07/18 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، الموقف الوبائي اليومي لاصابات كورونا في عموم محافظات العراق.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "سجلت 8,698 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 7,964 شخصا للشفاء".

وأضافت أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 41 حالة في عموم محافظات البلاد".

وبينت أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال الفترة الماضية بلغ عددهم 1,145,665".

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