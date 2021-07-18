استضافة مرتقبة لهؤلاء.. غضب برلماني بسبب سوء مفردات البطاقة التموينية

2021/07/18 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأحد، وجود غضب برلماني كبير بسبب مفردات البطاقة التموينية، فيما كشفت عن حراك لاستضافة وزير التجارة والكادر المتقدم للوزارة.

وقال عضو اللجنة سالم الطفيلي، لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك استغرابا برلمانيا شديدا من عدم توزيع مفردات البطاقة التموينية للمواطنين بالشكل الجيد، رغم تضمين اموال كبيرة لوزارة التجارة"، مشيرا إلى "وجود تعثر كبير في توزيع الحصة للمواطنين، ما سبب غضبا برلمانيا كبيرا، لاسيما هناك وعود حكومية بتحسين مفردات البطاقة التموينية وليس تراجعها".

وبين الطفيلي ان "مجلس النواب من خلال لجانه المختصة، سوف يقوم باستضافة وزير التجارة والكادر المتقدم للوزارة، لمعرفة الأسباب التي تؤدي الى التعثر في توزيع مفردات البطاقة التموينية للمواطنين".

ولفت إلى انه "في حال لم تكن هناك اجوبة مقنعة، فسوف يتم تحويل الاستضافة الى استجواب".

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