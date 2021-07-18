وزارة الإعمار تعلن عدد المشاريع التي أنجزتها خلال عام واحد

2021/07/18 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلنت وزارة الإسكان والاعمار، اليوم الأحد، عن إنجاز أكثر من 100 مشروع في مختلف القطاعات والتشكيلات خلال عام واحد من عمر الحكومة الحالية، فيما قدمت أكثر من 12 ألف قرض للمواطنين.

وأوضح المركز الإعلامي للوزارة في تصريح تابعته (بغداد اليوم) ان "الوزارة أعدت استراتيجية منذ الوهلة الأولى لانطلاق المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لتفعيل محاور المنهاج الوزاري وتوظيف كل الإمكانيات المتوفرة لديها مادية كانت أم معنوية، لتحقيق أولويات المنهاج ومحاور العمل وفقراته التي تتناسب مع مهام ونشاطات الوزارة، وقد حصلت بعض تشكيلات الوزارة على شهادة نظام إدارة الجودة (ISO) بعدة فئات وتصنيفات".

وأضاف انه "وبعد مرور سنة على انطلاق المنهاج الوزاري للفترة من 1/ 5/ 2020 الى 1/ 5 /2021، أنجزت الوزارة من خلال تشكيلاتها الكثير من المشاريع بضمنها،قطاع الطرق والجسور 26 مشروعاً، قطاع المباني 10 مشاريع، بينما أنجزت في قطاع المجاري ثلاثة مشاريع، وقدم صندوق الاسكان 12154 قرضاً للمواطنين، وكان لقطاع الماء ستة مشاريع، وقدم قطاع البلديات خمسة عشر مشروعاً خلال الفترة المذكورة آنفاً، بينما قدمت الاستشارات الهندسية ستة تصاميم، وقطاع التخطيط العمراني 14 مشروعاً، وقدمت شركات الوزارة 36 مشروعاً لأرباب عمل آخرين".

وأشار المركز إلى أن "الوزارة تضم العديد من التشكيلات التي تشرف على تنفيذ المشاريع في شتى القطاعات، التي ترد في خططها الاستثمارية الطرق والجسور، الماء، المجاري، الإسكان، المباني، البلديات العامة، كما تضم عددا من الشركات العامة المتخصصة في تنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات حمورابي، آشور، المعتصم، الفاو، سعد، رشيد، الفاروق، المنصور، وكذلك هناك عدد من الدوائر المختصة بإعداد التصاميم والإشراف على المشاريع المركز الوطني للاستشارات الهندسية، دائرة الإعمار الهندسي، دائرة الأشغال والصيانة العامة، كما تضم المركز الوطني للمختبرات الانشائية وفروعه في المحافظات كافة".

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