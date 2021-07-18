تسجيل(8698) اصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 7964 حالة للشفاء في عموم مناطق العراق

2021/07/18 | 16:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ سجلت وزارة الصحة والبيئة(8698) إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وتماثل(7964) حالة للشفاء ووفاة(41) شخصا في عموم مناطق العراق ، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية .في حين بلغ مجموع الذين تلقوا اللقاح( 1145665) شخصا./انتهى7‏

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