انتشار امني في محيط ساحة التحرير استعدادا لتظاهرة احتجاجية جديدة

2021/07/18 | 16:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / شهدت منطقـة الباب الشرقي وشارع السعدون ومحيط ساحة التحرير ، وسط بغداد ، انتشارا امنيا لعناصر قوات مكافحة الشغب ، رافقه وضع الحواجز والكتل الكونكريتية على جسر الجمهورية ، بالتزامن مع الاستعداد للتظاهرة الاحتجاجيـة التي دعت لها مجموعة ناشطيـن ، المقرر انطلاقهـا في الساعة السادسة مساء اليوم الاحد ، ضمن حملة " انهاء الافلات من العقاب "./انتهى5

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