2021/07/18 | 16:10 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، تفاصيل الاعتداء على أحد العراقيين في مطار رفيق الحريري.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان، انه “على أثر ما تم تداوله حول حادثة التجاوز على أحد المواطنين العراقيين الوافدين إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي، قامت سفارة جمهورية العراق في بيروت بالتواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية المعنية للوقوف على ملابسات الحادث”.واضافت “تبين أنه إشكال فردي فقط نتيجة تزاحم أعداد المسافرين الوافدين إلى المطار ووقوفهم في طوابير طويلة”، مشيرا إلى ان “مدير عام الأمن اللبناني وجه بتسهيل كافة إجراءات دخول العراقيين إلى لبنان بسهولة ويسر وفق الإجراءات المرعية في هذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية تكشف تفاصيل الاعتداء على احد العراقيين في مطار رفيق الحريري عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تكشف تفاصيل الاعتداء على احد العراقيين في مطار رفيق الحريري) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تكشف تفاصيل الاعتداء على احد العراقيين في مطار رفيق الحريري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).