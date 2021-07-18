أقدم زجاجة ويسكي يبلغ عمرها 250 عامًا تُباع بهذا السعر

2021/07/18 | 16:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيعت أقدم زجاجة ويسكي معروفة، والتي يعود تاريخها إلى ما بين 1763 و1803، مقابل 137 ألف دولار.الزجاجة، التي يبلغ عمرها 250 عامًا، كانت مملوكة، في وقت ما، من قبل جي بي مورغان

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