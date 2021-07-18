2021/07/18 | 16:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إن قصفا متجددا، استهدف بالقذائف الصاروخية والمدفعية منطقة "خفض التصعيد"، في محيط دارة عزة ومنطقة كفرنوران ومحيط التوامة، أدى لمقتل طفل وإصابة 3 آخرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرصد السوري: مقتل طفل في قصف متجدد لقوات النظام ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرصد السوري: مقتل طفل في قصف متجدد لقوات النظام ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).