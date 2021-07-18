2021/07/18 | 16:17 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، ضبط 4 أوكار لداعش في كركوك.
وذكرت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات […]
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وذكرت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 4 أوكار لداعش في كركوك المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 4 أوكار لداعش في كركوك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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