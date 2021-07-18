2021/07/18 | 16:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، ضبط 4 أوكار لداعش في كركوك.وذكرت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 4 أوكار لداعش في كركوك المركز الخبري الوطني.

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