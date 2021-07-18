تدمير أوكار لداعش وضبط طائرة مسيرة في كركوك

2021/07/18 | 16:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن تدمير اربع أوكار لداعش الإرهابي وضبط طائرة مسيرة في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبالتعاون مع مفارز الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، تم ضبط اربعة أوكار للإرهابيين ومواد متفجرة تابعة لعناصر داعش في وادي ابو خناجر وقرية الرزم ووادي كرحة غازان ضمن ناحية الرياض في محافظة كركوك".

وبينت، أن "الأوكار احتوت ملابس عسكرية واواني طبخ ومواد لوجستية وطائرة مسيرة تابعة للعناصر الارهابية، فضلا عن ضبط خمسة عبوات ناسفة محلية الصنع واربعة صواريخ قاذفة ضد الدروع، تم التعامل مع المضبوطات اصوليا واتلافها من قبل مفرزة كتيبة هندسة الشرطة الاتحادية المرافقة للقوة".

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