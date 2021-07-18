الاف السياح يتوجهون صوب كردستان بمناسبة عيد الاضحى

2021/07/18 | 16:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل : خالد ابراهيم

كربلاء : علي لفتة

تكريت: سمير عادل

تستعد كردستان لأستقبال السياح الوافدين اليها من بقية المحافظات بمناسبة عيد الاضحى المبارك، فيما اعدت محافظات كربلاء المقدسة وصلاح الدين وبابل، خططا امنية وصحية وخدمية بالمناسبة.

وقال مدير الاعلام والعلاقات في سياحة اربيل نريمان فاضل لـ"الصباح": ان " مدن ومحافظات الاقليم اتمت استعداداتها لاستقبال الاف السياح القادمين لقضاء عطلة الاضحى المبارك فيها، من خلال التنسيق المشترك مع بقية الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بهدف تقديم افضل الخدمات لهم".

وتستقبل مدن كردستان اعداد كبيرة من مواطني مختلف المحافظات ممن يرومون قضاء عطلة عيد الاضحى في الاقليم

واضاف فاضل ان "الخطط تتضمن تقديم جميع التسهيلات للعوائل القادمة لاسيما في سيطرات مداخل المحافظة، ومن خلال اللجان المختصة والمتواجدة هناك لتقديم كل التسهيلات للكروبات السياحية، لاسيما القادمة منها بالباصات".

في كربلاء، ذكر مدير اعلام قيادة الشرطة العميد علاء الغانمي لـ"الصباح": ان "الخطة التي ستشارك بها قيادتي الشرطة وعمليات كربلاء المقدسة، تم التأكيد فيها على الالتزام بالاجراءات الوقائية ضد كورونا، وكذلك نشر مفارز قرب الأماكن المقدسة والطرق المؤدية لها، وتأمين الوافدين لزيارة المقابر والمنتزهات والمناطق الترفيهية".

من جانبه بين مدير اعلام الصحة سليم كاظم لـ"الصباح": ان "الخطة تضمنت توعية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا، اذ ستوزع الاف البوسترات المتعلقة بذلك، اضافة الى نشر المفارز الصحية وسيارات الاسعاف والملاكات الطبية، بأماكن تواجد الزوار".

في الشأن ذاته، تنفذ قيادة شرطة صلاح الدين خطة امنية واسعة وعلى محورين داخلي داخلي وخارجي استعدادا لعيد الاضحى المبارك، بحسب ما افاد به قائدها اللواء الحقوقي قنديل خليل محمد.

واوضح لـ"الصباح": ان "المحور الداخلي للخطة يشمل جميع اقضية ومدن المحافظة، اما الخارجي فيشمل الحدود الفاصلة بين صلاح الدين والمحافظات الاخرى والتي سيتم العمل من خلالها كفريق عمل مشترك بين صلاح الدين والمحافظات المجاورة، من خلال قوات الجيش والشرطة والتدخل السريع والحشد الشعبي وبدعم من جهازي الامن الوطني والمخابرات، مع تفعيل العمل الاستخباري من خلال مديريات مكافحة وارهاب صلاح الدين".

الى بابل، ذكر مدير اعلام دائرة الصحة خالد المرشدي لـ"الصباح"، انه "تم اعداد خطة صحية وقائية خلال ايام عيد الاضحى المبارك تضمت عدد اجراءت منها زيادة عدد سيارت الاسعاف الفوري في المناطق الترفيهة وتوفير رصيد جيد من الدم فضلا عن تنسيق الجهود لتقديم افضل الخدمان الوقائية والعلاجية وضمان الاستعدادات القصوى لمواجهة اي طاريء في عموم مستشفيات المحافظة ، مبينا انه سيتم فتح العيادات الاستشارية خلال ايام عيد الفطر فضلا عن فتح المراكز الصحية الخافره في كل قطاع يوما".

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