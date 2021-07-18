2021/07/18 | 16:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد 18 تموز 2021 في قصر السلام ببغداد، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي.

وبحث اللقاءُ المستجداتِ السياسية والأمنية والخدمية في البلاد، حيث تمّ التأكيد على ضرورة تعزيز الوضع الأمني في البلاد، والحوار والتكاتف وحماية التعايش السلمي وأمن وسلامة المواطنين، وتلبية متطلباتهم المعيشية والخدمية، إلى جانب مواصلة الجهد الأمني لمجابهة الإرهاب وفلوله.

كما بحث اللقاء الانتخابات التشريعية المقبلة، وأهمية دعم الإجراءات الكفيلة بضمان استقلاليتها ونزاهتها، لتكون معبّرة عن إرادة الناخبين وثقتهم في العملية الانتخابية بعيداً عن التزوير والتلاعب، وتأمين فرصة المشاركة الواسعة في الانتخابات.

PUKmedia

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تعزيز الوضع الامني) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تعزيز الوضع الامني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).