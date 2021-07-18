ادارة غاز الشمال تكرم اللاعبة براء ممدوح ومدربها هيثم حافظ

2021/07/18 | 16:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرمت الهيئة الادارية لنادي غاز الشمال اليوم الاحد اللاعبة براء ممدوح وذلك لحصولها على الميدالية البرونزية في البطولة العربيه لالعاب القوی التي اقيمت في تونس مؤخرا ، وذلك في فعالية 4×100 بريد.

وكذلك تم تكريم مدرب النادي بالعاب القوی هيثم حافظ لجهوده في اجراء الوحدات التدريبية للاعبة براء .

وفي هذا السياق اعرب وريا جلال رئيس نادي غاز الشمال في تصريح لـ PUKmedia عن سروره للمستوی المتميز الذي ظهرت به اللاعبة براء ممدوح وحصولها الميدالية البرونزية في البطولة الدولية تلك ، بفضل مدربها هيثم حافظ ، وهنا وريا جلال باسم الهيئة الادارية اللاعبة براء ممدوح متونيا ان تواصل حضورها المتميز في البطولات القادمة.

PUKmedia كركوك / رزكار شواني

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