فصيل مسلح يعلق بشأن استهداف الحشد الشعبي.. ويعلن حربا مفتوحة

2021/07/18 | 16:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق عضو المكتب السياسي لعصائب أهل الحق، سعد السعدي، الاحد، بشأن قصف قطعات الحشد الشعبي، فيما أعلن ان "فصائل المقاومة الاسلامية" ذاهبة لحرب مفتوحة.

وقال السعدي، في تصريح لـNRT اليوم، (18 تموز 2021)، ان "ما قامت به القوات الاميركية من قصف لقطعات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، يؤكد ان الادارة الاميركية غير جادة في مغادرة العراق واحترام السيادة العراقية".

وأضاف: "وما اشيع أمس من تصريحات حول وجود جولة رابعة للحوار الاستراتيجي ما هو الا ذر الرماد في العيون ومحاولة لزيادة المماطلة والتسويف والكذب على الحكومة العراقية من أجل اطالة امد بقاء القوات الاميركية في العراق".

وتابع، ان "الادارة الاميركية تحاول كسب الوقت من خلال ايجاد ذرائع من الحوارات وغيرها، وان كل الحوارات لا تجدي نفعا للاحتلال الاميركي، وان فصائل المقاومة الاسلامية ذاهبة لحرب مفتوحة ولا تنتظر نتائج الحوارات او الاتفاقيات، بل تنتظر نتائج ما تقوم به على ارض الواقع من عمليات نوعية ضد الاحتلال، وهي ذاهبة إلى اخراجه بالقوة لان الادارة الامركية لا تفهم سوى لغة القوة".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر امني، الأحد، بتعرض فصائل عراقية مسلحة إلى قصف جوي على الحدود مع سوريا.

وذكر المصدر لـNRTعربية، (18 تموز 2021)، أن "القصف استهدف اللواء 14 في الحشد الشعبي"، موضحا ان "القصف استهدف عجلة تابعة للواء، ولم تكن هناك أية خسائر بشرية".

يذكر ان اللواء 14 في الحشد الشعبي، تعرض فجر الاثنين (28 حزيران 2021)، الى القصف الأميركي على الحدود العراقية السورية، وأودى بحياة 4 من عناصره.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، قصف مواقع تابعة لفصائل وصفتها بأنها "مدعومة من إيران" على الحدود العراقية السورية بتوجيه من الرئيس الأميركي جو بايدن.

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