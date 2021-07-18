العراق يطالب لبنان بالتحقيق العاجل بحادثة الإعتداء على مسافرين عراقيين في مطار الحريري

2021/07/18 | 16:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب

العراقي حسن كريم الكعبي، الاحد، رئاسة

الجمهورية اللبنانية ومجلس النواب

اللبناني ووزارة الخارجية فيها،

بالتحقيق العاجل بحادثة تأخير

المسافرين العراقيين والإعتداء على

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