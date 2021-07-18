النزاهة تعلن استرجاع عقارات للدولة بقيمة 44 مليار دينار

2021/07/18 | 16:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الاحد، عن اِسترجاع 143 عقاراً تصل

قيمتها لأكثر من 44 مليار دينار، خلال

النصف الأول من العام الجاري، مشيرة الى

أن العقارات المسترجعة مملوكة للدولة

اسْتُمْلِكَت أو

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