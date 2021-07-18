بعد حادث .. مدير الأمن اللبناني يوجه بتسهيل إجراءات دخول العراقيين إلى بيروت

2021/07/18 | 16:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم

الاحد، عن تفاصيل حادث تم تداوله في

مواقع التواصل الاجتماعي يخص مسافر

عراقي في مطار بيروت، فيما أشارت إلى أن

مدير عام الأمن اللبناني وجه بتسهيل

كافة إجراءات دخول الع

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