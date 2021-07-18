لا أحد يستطيع خنق الحرية - منى حلمي

2021/07/18 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي الى كل مجتمع ، يظن ، أو حتى يخطر فى حلم من أحلامه ، أنه يستطيع بأدواته ، وخبرته التاريخية ، وموروثاته ، والنخبة التى ترقص من حوله ، واعلامه ، وثقافته ، وتشريعاته ، ومقررات تعليمه ، وأكاذيبه المغلفة بأسماء براقة ، أن يخنق الحرية ، أقول ، لن تستطيع .



الى كل مجتمع ، يعتقد أن نجاحه فى خنق الحرية ، قد أتى ثماره ، لبعض الوقت ، نتيجة جهل الغالبية نساء ورجال ، أو خوفهم ، أو عجزهم ، أو لامبالاتهم ، ......





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