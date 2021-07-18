2021/07/18 | 16:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص احباط محاولة استهداف أحد ابراج الطاقة في الموصل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط محاولة استهداف أحد ابراج الطاقة في الموصل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط محاولة استهداف أحد ابراج الطاقة في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).