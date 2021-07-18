رئيس وزراء دولة اوربية يدخل الحجر الصحي

2021/07/18 | 16:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضطر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للالتزام بالحجر إثر إصابة وزير الصحة ساجد جاويد بكوفيد-19، عشية رفع القيود الصحيّة المرتبطة بالوباء في إنكلترا، مما يفاقم المخاوف والارتباك.

وأعلن متحدث باسم داونينغ ستريت الأحد أن بوريس جونسون ووزير المال ريشي سوناك خالطا مصابا ب‍كورونا، بعد اجتماعهما هذا الأسبوع مع وزير الصحة ساجد جاويد الذي أفاد السبت بإصابته بالفيروس.

وقال المتحدث في البداية إن جونسون وسوناك لن يخضعا لحجر صحي كامل “لأنهما سيشاركان في برنامج تجريبي للفحوصات اليومية لكشف الإصابات” سيسمح “لهما بمواصلة العمل من داونينغ ستريت”.

لكن بعد تنديد المعارضة التي اعتبرت أن الحكومة تضع نفسها “فوق القانون”، أعلن مكتب رئيس الوزراء أن الرجلين سيلتزمان بحجر كامل.

بناء على ذلك، فإن بوريس جونسون “سيواصل عقد اجتماعات مع الوزراء عن بعد” من تشيكرز، المقر الريفي لرئيس الوزراء في شمال غرب لندن.

وبريطانيا إحدى الدول الأكثر تضررا من كورونا في أوروبا بتسجيلها ما يزيد عن 128 ألف وفاة بالفيروس.



وقد شهدت في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في تفشي العدوى وأحصت السبت أكثر من 54 ألف إصابة يومية.

رغم ارتفاع الأرقام، أكد جونسون هذا الأسبوع رفع كل القيود المتبقية تقريبا في إنكلترا اعتبارا من الإثنين، بما في ذلك فرض وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي، مفضلا الاعتماد على “المسؤولية الفردية” للوقاية من الفيروس.

ويحاول رئيس الوزراء البريطاني البناء على نجاح حملة التطعيم السريعة التي بدأت في ديسمبر وقادت إلى تطعيم ثلثي البالغين بالكامل.



وقد خففت الحملة أعداد حالات الاستشفاء والوفيات، ما سمح لنظام الصحة العام بالتقاط أنفاسه.

واعتبارا من الإثنين، لن يكون العمل عن بُعد هو القاعدة.



وستفتح قاعات الحفلات والملاعب بكامل طاقتها، وستكون العلب الليلية قادرة مرة أخرى على استقبال الزبائن وسترفع القيود على عدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع.

وسيوضع حد لإلزامية وضع الكمامة في وسائل النقل المشترك والمتاجر، لكن السلطات ستوصي الناس بمواصلة التوقي قدر الإمكان.

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