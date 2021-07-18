2021/07/18 | 16:38 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. الصحة تصدر توصيات بشأن الدوام واغلاق المنافذ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/18 | 16:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الصحة تصدر توصيات بشأن الدوام واغلاق المنافذ) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الصحة تصدر توصيات بشأن الدوام واغلاق المنافذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).