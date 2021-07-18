دولة عربية توقف التطعيم بلقاح كورونا.. ما السبب؟

2021/07/18 | 17:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية في الاردن، الاحد، ايقاف التطعيم ضد فيروس كورونا لمدة ثلاثة أيام بسبب عطلة عيد الأضحى.

وقال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، عادل البلبيسي أن التطعيم ضد الفيروس سيتوقف أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء ثم يستأنف يوم الخميس، وذلك بسبب عطلة عيد الأضحى.

وأوضح البلبيسي، إن 85% من عدد حالات الإصابة بكورونا التي تحتاج إلى إدخالات المستشفيات إما لم يتلقوا المطعوم أو حاصلين على جرعة واحدة فقط، مضيفا إن 60% من الداخلين إلى المستشفيات لم يتلقوا أي جرعة من المطعوم.

وتابع، أن نسبة المناعة التي تتشكل ضد متحور "دلتا" الهندي بعد تلقي الجرعة الأولى هي 33%، أما بعد الجرعة الثانية تصل المناعة إلى 85 -90%، مؤكدا أهمية تلقي الجرعة الثانية من المطعوم.

ودعا البلبيسي في مداخلة عبر التلفزيون الأردني، إلى الإسراع في تلقي الجرعة الثانية من اللقاح لمن لم يتلقاها، وفق المواعيد والمدد التي تحددها وزارة الصحة الأردنية، لافتا إلى أنه بعد العيد سيفتح باب التطعيم دون تسجيل عبر المنصة للأعمار من 15 عاما فما فوق.

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