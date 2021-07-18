2021/07/18 | 17:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

فرضت السلطات الأمنية في بغداد، الأحد، إجراءات أمنية مشددة وقطعت بعض الطرق والجسور إلى ساحتي الفردوس والتحرير، بالتزامن مع التحضيرات لمسيرة "إنهاء الإفلات من العقاب".

وقال مراسل "الترا عراق"، 18 تموز/يوليو، إنّ مناطق وشوارع وسط العاصمة شهدت انتشارًا أمنيًا مكثفًا، مع قطع جسر الجمهورية وطريق الجملة العصبية ومداخل ساحة التحرير بالحواجز الكونكريتية.

وبيّن، أنّ المشاركين في المسيرة بدأوا تجمعهم قرب ساحة الفردوس استعدادًا للمسير نحو ساحة التحرير.

فيما قال أحد منظمي الحراك من اتحاد طلاب العراق، إنّ "السلطات منعت دخول المركبة الخاصة بالمسيرة والتي تحمل مكبرات الصوت".

وأوضح مشترطًا عدم كشف هويته، أنّ "ضابطًا كبيرًا في وزارة الداخلية أبلغ منظمي الحملة بإلغاء الموافقة الأمنية التي منحت لهم في وقت سابق، وحذر بأن القوات الأمنية ستتعامل بقوة مع المحتشدين للمسيرة".

ومنعت قوات الأمن وسائل الإعلام من تغطية المسيرة، وفق صحافيين وإعلاميين تحدثوا لـ "الترا عراق" من ساحة الفردوس.

وسيشارك العراقيون في بغداد والبصرة وأربيل في الحملة داخل البلاد، بالتزامن مع مسيرات في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والسويد وفنلندا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا، وهولندا، وسويسرا، فضلاً عن أستراليا.

وستنطلق المسيرة في العاصمة بغداد التي نظمها اتحاد الطلبة في الساعة الخامسة عصرًا، من ساحة الفردوس وسط العاصمة إلى ساحة التحرير لقراءة البيان الموحد للحملة قبل انتهاء فعاليات المسيرة في السابعة مساءً.

وتهدف الحملة التي تبلورت إثر استمرار عمليات الاغتيال وقضايا الفساد، إلى لفت انتباه المجتمع الدولي لـ "مشكلة أساسية" تحول دون استقرار العراق وأمنه وازدهاره، وهي مشكلة إفلات الجناة من العقاب.

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