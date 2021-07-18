بالوثيقة.. مطالبة بإخلاء مستشفى “كرفاني” في كربلاء

طالبت المديرية العامة للعلاقات والخدمات الاجتماعية، في هيأة الحشد الشعبي، دائرة صحة محافظة كربلاء، ببرمجة إخلاء المرضى في مجمع “القائد أبو مهدي المهندس” بشكل عاجل.
وبحسب وثيقة، وردت لـ “تقدم”، فأن طلب الإخلاء جاء بناءً على كشف لجنة مديرية الدفاع المدني والتوجيهات العامة التي طالبت بإخلاء المستشفى؛ على اعتبار أنه كرفاني.
في ما يلي نص الوثيقة:
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