2021/07/18 | 17:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني علق مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، اليوم الأحد، على قرار مجموعة أوبك+ الذي صدر اليوم وتم فيه الاتفاق على زيادة الإنتاج بدءاً من أيار 2022 .وقال صالح في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المستشار المالي للحكومة يعلق على قرار مجموعة أوبك+ المركز الخبري الوطني.

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