وثيقة.. الصحة العراقية تقترح فرض حظر التجوال وتلوح بإجراءات صارمة

2021/07/18 | 17:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اقترحت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، فرض حظر شامل للتجوال لمدة اسبوعين في حال استمرار ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا.واكدت الوزارة في مقترح رفعته اليوم الى مجلس الوزراء، على ان الوضع الوبائي بات “خطيرا جدا وينذر بفقدان السيطرة على استيعاب المرضى في المؤسسات الصحية في حال عدم اتخاذ اجراءات فورية صارمة”.ودعت الى فرض حظر التجوال الشامل لمدة 14 يوما اعتبارا من اليوم الاحد وحتى الاول من شهر ايلول المقبل، مستثنية من الحظر منتسبي القوات الامنية والصحة والدوائر الخدمية والصيدليات ومحال المواد الغذائية والافران.واشارت الى مقترح بديل وهو الحظر الصحي الشامل، ويتضمن غلق المولات والمطاعم والمقاهي والمتنزهات وقاعات […]

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الصحة العراقية تقترح فرض حظر التجوال وتلوح بإجراءات صارمة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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