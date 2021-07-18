بلجيكا تستعيد الحياة بعد موجة الفيضانات الكارثية.. هكذا تجري إزالة آثار الدمار

2021/07/18 | 17:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري عملية تنظيف في بلدة صغيرة في جبال آردين في بلجيكا.بعد الذعر والصراع من أجل النجاة من الفيضانات الكارثية بلجيكا، يجد سكان بيبينستر ما تبقى من ممتلكاتهم مغطاة بالطين.ويعملون على إعادة ترتيب حياتهم معًا.يقدم كريس بيرنز مراسل CNN، تقريرًا موسعًا عن الموضوع.

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