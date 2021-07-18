الزبيدي : اقرار قانون الخدمة المدنية ..امر دستوري لتحقيق العدالة والمساواة

2021/07/18 | 17:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / دعا السياسي المستقل ثائر منير الزبيدي مجلس النواب الى الاسراع في اقرار قانون الخدمة المدنية .وقال الزبيدي في بيان صحفي :" ان اقرار قانون الخدمة المدنية امر دستوري لتحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين "واضاف :" ان اقرار القانون سيحقق العدالة والمساواة وخاصة في موضوع الرواتب بين جميع موظفي الدولة بدون استثناء عبر توحيد الرواتب وتقليل الفوارق الاجتماعية بين طبقات الموظفين وشمولهم بالامتيازات التي يمنحها القانون ، دون تمييز بين وزارة او مؤسسة عن اخرى والالتزام بتوقيتات العلاوة والترفيعات ".واكد ان : الدستور ينص على تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع ./انتهى

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