2021/07/18 | 17:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت – مباشر: أعلن وزير النفط الكويتي محمد الفارس، رفع الأساس المرجعي لاحتساب مستويات الإنتاج المقررة مستقبلا لدولة الكويت بمقدار 150 ألف برميل يومياً وذلك ضمن اتفاق التمديد والذي يبدأ العمل به في شهر مايو/أيار 2022 والذي جاء ثمره تظافر عدة جهود …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط: زيادة خط الأساس المرجعي لإنتاج الكويت بـ150 ألف برميل يومياً) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط: زيادة خط الأساس المرجعي لإنتاج الكويت بـ150 ألف برميل يومياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).