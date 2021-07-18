إدارة مستشفى الشهيد المهندس في كربلاء المقدسة تأسف لقرار اغلاقها

2021/07/18 | 17:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت إدارة مستشفى الشهيد المهندس في كربلاء المقدسة، اليوم الاحد، اسفها لقرار الاغلاق.وذكرت ادارة المستشفى في بيان، ان “مستشفى الشهيد القائد أبو مهدي المهندس استقبلت أكثر من 5000 حالة منذ افتتاحها و تميزت بحُسن تقديم الخدمات فيها بشهادة المرضى المتعافين ومرافقيهم ولم تحدث سوى حالتي وفاة من مجمل آلاف الإصابات التي دخلت المشفى”.[…]

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