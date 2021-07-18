2021/07/18 | 17:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي “كيم بو-كيوم”، اليوم الاحد، إن بلاده ستحظر التجمعات الشخصية التي تضم 5 أشخاص أو أكثر في المناطق خارج العاصمة (سول) والمدن المجاورة لها التي تضم إقليم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كوريا الجنوبية تشدد القيود على مواطنيها لمواجهة كورونا المركز الخبري الوطني.

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