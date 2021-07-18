2021/07/18 | 17:59 - المصدر: عين العراق

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الامن

الأحد 18 يوليو 2021 | 05:38 مساءً | عدد القراءات : 23

الحشد والجيش يؤمنان أطراف كركوك بعملية مشتركة

أنهى الحشد الشعبي والجيش عملية أمنيّة مشتركة، الأحد، لتأمين أطراف محافظة كركوك.

وذكر اعلام الحشد في بيان، ان"قوة من اللواء 16 بالحشد مع قوة من اللواء 32 – الفرقة الثامنة بالجيش، بدأت عملية أمنيّة لتفتيش قاطع مسؤولية القوتين في اطراف كركوك".

واضاف، انه"جرى تدمير مضافة لعناصر داعش الارهابي والعثور على ملجأ لهم يحتوي مواد لوجستية".

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