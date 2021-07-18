2021/07/18 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يصدر توجيهات تخص النزلاء من النساء والاحداث

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصدر توجيهات تخص النزلاء من النساء والاحداث) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصدر توجيهات تخص النزلاء من النساء والاحداث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).