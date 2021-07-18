المفوضية: وضع شاشات لعرض نتائج الانتخابات المقبلة

2021/07/18 | 18:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاحد، التزامها باجراء الانتخابات بموعدها المحدد، مشيرة الى انها ستضع شاشة عرض بحجم كاف في كل مكتب انتخابي ليتمكن الجميع من مشاهدة النتائج الأولية في الانتخابات النيابية شهر تشرين الاول 2021.

وقالت المفوضية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الاحد: ان رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف وأعضاء المجلس ورئيس الإدارة الانتخابية أكدوا التزامهم الثابت بإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، وإن المفوضية تعمل على وفق جدول عملياتي بتوقيتات زمنية لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.

واضاف البيان: إن جوهر العملية الانتخابية يتضح من شفافية مسارات عمل المفوضية، إذ صدّق مجلس المفوضين على الاجراءات المتعلقة بمراكز عرض نتائج الانتخابات الأولية وفق المشروع المقترح من مكتب الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، وإن توجه المفوضية نحو إجراءات واضحة لجميع شركاء العملية الانتخابية من (الناخبين والأحزاب والمرشحين والاعلام والمراقبين) وكل المهتمين بالشأن الانتخابي من خلال الإطلاع على نتائج الانتخابات في محطاتهم الانتخابية على مستوى الدائرة الانتخابية، حيث ستكون هناك شاشة عرض بحجم كاف في كل مكتب انتخابي ليتمكن الجميع من مشاهدة النتائج الأولية في الانتخابات النيابية شهر تشرين الاول 2021.

واشارت الى ان فريق الأمم المتحدة يعمل مع دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري بشعبها في مفوضية الانتخابات؛ من أجل تطوير آلية تبويب نتائح المصادقة على المرشحين والرقم الانتخابي الخاص بهم كل بحسب محافظته ودائرته الانتخابية ليتسنى للمهتمين بالشأن الانتخابي سهولة البحث في الموقع الالكتروني الرسمي للمفوضية.

ولفت البيان، ان مجلس المفوضين صدّق على نماذج تصميم أوراق الاقتراع (التصويت العام) المتضمنة أسماء المرشحين للدوائر الانتخابية وأرقامهم وشعاراتهم بعدد (83) دائرة انتخابية موزعة على (19) مكتب محافظة انتخابي، فضلاً عن المصادقة على نموذج ورقة الاقتراع (التصويت الخاص) لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021.

ونوهت، الى ان مجلس المفوضين صدق على سجل الناخبين العام بعدد (8,273) مركز اقتراع وبواقع (55,041) محطة اقتراع، إذ بلغ عدد الناخبين للتصويت العام (23,986,741) بعد حذف بيانات ( 43,293) ناخبًا متوفيًا وردت أسماؤهم من وزارة الصحة والعمل متواصل في إطار تسلم بيانات المتوفين الختامية منها، وصدّق المجلس أيضاً على سجل الناخبين للتصويت الخاص بعدد (595) مركز اقتراع خاص وبواقع (2,584) محطة اقتراع وبعدد ناخبين (1,075,727) ناخبًا من القوات المسلحة والأجهزة الامنية، فضلًا عن الناخبين من نزلاء السجون البالغ عددهم (671) ناخبًا خُصصت لهم (6) ستة محطات لتصويت نزلاء السجون في محافظات: (دهوك، واسط، المثنى، ميسان، السليمانية)، وتضمن السجل الخاص الناخبين النازحين البالغ عددهم (120,126) ناخبًا نازحًا إذ خُصصت لهم (86) مركز اقتراع وبواقع ( 309) محطة اقتراع.

ولفتت المفوضية خلال بيانها الى انها، تعتمد المعايير الدولية في عملها الانتخابي والتي اتضحت من خلال نهج المكاشفة وإطلاع الرأي العام على كل الإجراءات والاستعدادات، مستندةً في ذلك إلى قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (الفصل الثالث صلاحيات مجلس المفوضين المادة 10 / رابعًا) التي تنص على "اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية والإعلاميين والمراقبين الدوليين"، إذ صدّق مجلس المفوضين في وقت سابق على نظام وسائل الإعلام ونظام وكلاء المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية، والذي على وفقه تستمر مكاتب المحافظات الانتخابية باعتماد وكلاء المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية الذين بلغ عددهم (421) وكيلاً، وفرق المراقبة المحلية التي بلغ عددها (320) فريقاً لغاية 15/7/2021، إضافة إلى اعتماد الإعلاميين المحليين.

واختتمت المفوضية بيانها، بان المجلس صدّق في وقت سابق على النظام والتعليمات الخاصة بتسجيل واعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021، إذ تستقبل لجنة المراقبين الدوليين في المكتب الوطني طلبات التسجيل عبر البريد الالكتروني ([email protected] )، مثلما سيتم اعتمادهم في مكتب هيئة الاقليم في اقليم كوردستان-العراق، مع البدء بطباعة البطاقات (الباج) الخاص بعملية الاعتماد في مطبعة شبكة الاعلام العراقي.

PUKmedia اعلام مفوضية الانتخابات

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