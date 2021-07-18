2021/07/18 | 18:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بمتابعة تسريع وتسهيل إجراءات العفو الخاص خصوصاً عن فئات من الأطفال الأحداث والنساء.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يوجه بتسهيل إجراءات العفو الخاص لهذه الفئات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بتسهيل إجراءات العفو الخاص لهذه الفئات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بتسهيل إجراءات العفو الخاص لهذه الفئات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).