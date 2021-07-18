الكاظمي يفتح ملف السجون.. اجتماع ’رفيع’ لتسريع العفو الخاص

2021/07/18 | 18:04 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعا ضم وزير العدل وعدداً من المسؤولين لدراسة واقع السجون وتسريع اجراءات العفو الخاص عن فئات من الاحداث والنساء...........

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إجتماعاً ضم وزير العدل وعدداً من المسؤولين في الحكومة ورئاسة الجمهورية ، جرى خلاله بحث الأوضاع الحالية للسجون في العراق، وإجراءات الوزارة في تنفيذ خططها بشأن تطوير السجون وجعلها أماكن للإصلاح والتأهيل النفسي للنزلاء فيها، وتكون ملبية لمعايير حقوق الإنسان.

ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء وزير العدل، بمتابعة تسريع وتسهيل إجراءات العفو الخاص خصوصاً عن فئات من الأطفال الأحداث والنساء ، كما أكد سيادته على أهمية تفعيل البرامج التأهيلية والإرشادية للمودعين، التي من شأنها المساعدة في الإصلاح وإعادة إدماجهم وتأهيلهم مجتمعياً وتربوياً.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

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