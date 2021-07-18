دعم أوروبي لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في العراق

2021/07/18 | 18:04 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

بغية تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في العراق، أعلنت ألمانيا عن تضافر الجهود مع الاتحاد الأوروبي لد...

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