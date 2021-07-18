بالفيديو: انطلاق تظاهرة (انهاء الافلات من العقاب) في عدة محافظات عراقية

2021/07/18 | 18:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد محافظات بغداد والبصرة وذي قار، الاحد، مسيرات في اليوم العالمي "لانهاء الافلات من العقاب" الذين يدين جميع الهجمات و أعمال العنف التي ترتكب في حق الصحفيين و العاملين في وسائل الإعلام.

يتبع..

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