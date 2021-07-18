تعرف على توقعات الطقس لايام عيد الاضحى المبارك في عموم العراق

2021/07/18 | 18:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة النقل توقعات الحالة الجوية بإذن الله لهذا اليوم الأحد 18 تموز 2021 والأيام التي تليه والصادرة من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

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